أعلنت وزارة الداخلية اليوم (الثلاثاء) القبض على المطلوب الأمني حسين محمد علي الفرج، لتورطه في عدد من الجرائم الإرهابية بالقطيف.
وأوضح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية أنه في إطار تعقب المتورطين في الأنشطة الإرهابية بالقطيف، التي تستهدف أرواح الأبرياء وإثارة الفوضى وتخريب المرافق العامة والإخلال بالنظام العام، تم القبض على المطلوب حسين الفرج.
وبيّن أن المطلوب متورط في عدد من الجرائم الإرهابية، منها إطلاق النار على الأبرياء والمرافق العامة التي يرتادها الناس دون اكتراث بسلامتهم، ومشاركته لمطلوبين أمنياً في مثل تلك الجرائم.وفق “أخبار 24”.
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