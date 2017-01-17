جديد المقالات

الجبير يستنكر ادعاءات سياسيين فرنسيين بدعم المملكة للتطرف.. ويؤكد: كل من روج لهذه الاتهامات لم يقدم دليلاً واحداً

المحتوى السابق المحتوى التالي مصادر: التحقيق مع رئيس تحرير صحيفة إلكترونية اتهم "تعليم مكة" بارتكاب تجاوزات مالية