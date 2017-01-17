استنكر وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير تصريحات بعض مرشحي الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي تدعي تمويل المملكة ودول الخليج لجماعات متطرفة.
وقال إن مثل هذه التصريحات التي تقال في الحملات الانتخابية لا يمكن التعليق عليها؛ لكن هذه الادعاءات معلوم أنها غير صحيحة، خصوصاً أن المتطرفين يستهدفون المملكة ومقدسات المسلمين في مكة والمدينة.
وأضاف الجبير أن جميع الذين يتهمون المملكة بدعم الجماعات المتطرفة لم يتمكنوا من تقديم دليل واحد، في ظل اكتواء المملكة بنار التطرف، داعياً، بحسب “رويترز”، السياسيين الفرنسيين إلى الاهتمام بتقوية العلاقات السياسية والأمنية مع الدول، وأن يسعوا لترسيخ علاقات قوية مع المملكة.وفق “أخبار 24”.
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