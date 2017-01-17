أنهى الرحالة السعودي عمر العمير الشهر الأول من رحلته التي يقوم بها على دراجته الهوائية في دول شرق آسيا، والتي يهدف من خلالها للتوعية بأهمية التبرع بالأعضاء.
ويتضمن جدول رحلة العمير زيارة 8 دول، حيث بدأ من مدينة مومباي في الهند متوجها إلى إندونيسيا التي غادرها اليوم (الثلاثاء)، ليواصل السير إلى كمبوديا ولاوس وفيتنام والصين وهونغ كونغ.
ويقود الرحالة العمير دراجته كل يوم لمدة 12 ساعة، ليقطع في نهاية الرحلة ـ التي بدأها في تاريخ 17 ديسمبر 2016 ـ مسافة 7 آلاف كيلو متر مربع.
تجدر الإشارة إلى أن العمير سبق له أن أجرى رحلة قطع فيها دولة اليابان، كما سار بدراجته الهوائية في رحلة عبر دول مجلس التعاون الخليجي للتوعية ضد السرطان.وفق “أخبار 24”.
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