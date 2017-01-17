دشنت شركتا “أرامكو” و”جنرال إلكتريك للطاقة المتجددة”، اليوم (الثلاثاء)، أول توربين في المملكة لتوليد الطاقة من الرياح، بهدف توفير الكهرباء لمحطة توزيع المنتجات البترولية التابعة للشركة في محافظة طريف.
وأوضح المدير التنفيذي لأنظمة الطاقة في “أرامكو”، المهندس عبدالكريم الغامدي، أن تشغيل التوربين نقطة انطلاق لمرحلة جديدة تقودها “أرامكو” بالتعاون مع شركائها، حيث سيفي توربين توليد الطاقة من الرياح بكامل احتياجات محطة توزيع المنتجات البترولية من الكهرباء، بل وسيغذي شبكة الكهرباء الرئيسية بالفائض.
وأشار كبير الإداريين التنفيذيين لدى “جنرال إلكتريك” بالمملكة زاهر إبراهيم، إلى أن المملكة مع هذا المشروع ستشهد مرحلة جديدة يفخرون بأنهم سيكونون جزءًا منها، متطلعين إلى مواصلة العمل لتحقيق أهداف الطاقة المتجددة التي تضمنتها رؤية المملكة 2030.وفق “أخبار 24”.
يذكر أن طاقة الرياح المولدة من التوربين ستمد محطة توزيع المنتجات البترولية في طريف بطاقة كهربائية قدرها 2.75 ميغاواط تكفي لإمداد 250 منزلاً بالكهرباء عوضاً عن استهلاك ما يعادل 19 ألف برميل نفطي سنوياً لتوليد الكمية ذاتها من الكهرباء.
ويبلغ ارتفاع برج التوربين 85 مترًا ويعمل بشفراتٍ قطرها 120 مترًا، وترتفع أطراف المحرك الدوار في التوربين إلى 145 مترًا عن سطح الأرض، وتُصنَّع شفرات التوربين من مواد مركبة خفيفة الوزن تشبه أجنحة طائرة كبيرة تتحرك بفعل تيار الهواء.
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