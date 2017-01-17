رأس سعادة محافظ الخرج الاستاذ / شبيلي بن مجدوع آل مجدوع اجتماعاً مع أعضاء لجنة إصلاح ذات البين بمحافظة الخرج اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٨/٤/١٩ هـ بقاعة الاجتماعات بديوان المحافظة
وفي بداية الاجتماع رحب سعادة المحافظ بهم متمنياً لهم التوفيق وبعد ذلك تم عرض من قبل امين اللجنة موجز ماتم انجازة من قبل أعضاء لجنة إصلاح ذات البين وكذلك تم تدارس بعض المواضيع المعروضة على اللجنة واتخذ نحوها ما يلزم.
صرح بذلك امين لجنة اصلاح ذات البين / احمد بن شباب العتيبي
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محافظ الخرج يجتمع بأعضاء لجنة ذات البين بقاعة الاجتماعات بديوان المحافظة
محافظ الخرج يجتمع بأعضاء لجنة ذات البين بقاعة الاجتماعات بديوان المحافظة
الخرج اليوم - سعود الضحوك :
رأس سعادة محافظ الخرج الاستاذ / شبيلي بن مجدوع آل مجدوع اجتماعاً مع أعضاء لجنة إصلاح ذات البين بمحافظة الخرج اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٨/٤/١٩ هـ بقاعة الاجتماعات بديوان المحافظة
رأس سعادة محافظ الخرج الاستاذ / شبيلي بن مجدوع آل مجدوع اجتماعاً مع أعضاء لجنة إصلاح ذات البين بمحافظة الخرج اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٨/٤/١٩ هـ بقاعة الاجتماعات بديوان المحافظة
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