قال الدكتور فهد الخضيري الباحث في تخصص المسرطنات أن التحذير من احتواء شيكولاتة النوتيلا علي زيت النخيل الذي يعد احدي المواد المسرطنة شديدة الخطورة علي صحة الانسان، مازال قائم، على الرغم من محاولة الشركة التشكييك في التقارير الصادرى مؤخرا. وأضاف الخضيري إنه منع دخول النوتيلا لبيته بسبب هذا التحذير.
وكانت دراسة طبية أعدتها هيئة سلامة الأغذية الأوروبية هي التي دقت ناقوس الخطر من تناول شيكولاته النوتيلا مؤكدة انها تحتوي على زيت النخيل، الذى يعمل على زيادة صلاحيتها، الا انه في نفس الوقت يعتبر مادة سرطانية شديدة الخطورة علي صحة الانسان علي المدي الطويل.
وتستخدم شركة فيريرو زيت النخيل وفقاً لصحيفة “ديلى ميل” البريطانية، لزيادة سيولة قوام شيكولاتة النوتيلا الشهيرة، بجانب انه يعمل علي زيادة مدة صلاحيتها إلى حد كبير دون أن تفسد، بينما كانت منظمة الصحة العالمية “WHO” قد سبق وحذرت في تقرير هيئة سلامة الأغذية الأوروبية وأعلنت أن “زيت النخيل” مادة مسرطنة مقارنة بأى زيت آخر، الا ان الشركة المصنعة للنوتيلا “فيريرو” اطلقت في الوقت نفسه حملة تليفزيونية، أعلنت من خلالها الاستمرار فى استخدام زيت النخيل فى منتجاتها لافتة إلى أنه ليس خطيرا.
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الخرج اليوم - حمد السويحب :
قال الدكتور فهد الخضيري الباحث في تخصص المسرطنات أن التحذير من احتواء شيكولاتة النوتيلا علي زيت النخيل الذي يعد احدي المواد المسرطنة شديدة الخطورة علي صحة الانسان، مازال قائم، على الرغم من محاولة الشركة التشكييك في التقارير الصادرى مؤخرا. وأضاف الخضيري إنه منع دخول النوتيلا لبيته بسبب هذا التحذير.
قال الدكتور فهد الخضيري الباحث في تخصص المسرطنات أن التحذير من احتواء شيكولاتة النوتيلا علي زيت النخيل الذي يعد احدي المواد المسرطنة شديدة الخطورة علي صحة الانسان، مازال قائم، على الرغم من محاولة الشركة التشكييك في التقارير الصادرى مؤخرا. وأضاف الخضيري إنه منع دخول النوتيلا لبيته بسبب هذا التحذير.
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