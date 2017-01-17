أعلن مدير عام جمرك منفذ سلوى علي العطوي عن إحباط المراقبين الجمركيين لمحاولة تهريب كميات كبيرة من الحبوب المخدرة داخل سيارة كانت قادمة للمملكة.
وأوضح أن اكتشاف محاولة التهريب كان خلال إنهاء إجراءات التفتيش المعتادة للمركبة، حيث عثر داخل الإطار الاحتياطي على 80 ألف حبة كبتاجون مخبأة داخل الإطار.
وأضاف العطوي أن إدارة الجمرك اتخذت الإجراءات اللازمة تجاه المهرب والمركبة التي تمت بها محاولة التهريب.
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