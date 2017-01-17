رأس سعادة محافظ الخرج الاستاذ / شبيلي بن مجدوع آل مجدوع اجتماعاً لمناقشة المقترح المطروح بخصوص إنشاء سوق دولي للمنتجات الزراعية بين الخرج والرياض اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٨/٤/١٩ هـ بقاعة الاجتماعات بديوان المحافظة بحضور كلاً من :
المهندس / احمد البكيري رئيس بلدية محافظة الخرج
المهندس / قبلان العتيبي مدير شركة الكهرباء المكلف بالخرج
المهندس / خالد الودعاني مدير فرع المياه بالخرج
الاستاذ / حسين القحطاني مدير مكتب السياحة بالخرج
الاستاذ / رشيد الخرجي نائب رئيس لجنة السياحة والتنمية بالخرج
الاستاذ / سعود اليحيا نائب مدير عام الزراعة بالخرج
المهندس / خالد الصبار رئيس اللجنة الزراعية بالغرفة التجارية والصناعية بالخرج
اللواء م / سعيد الحزنوي رئيس اللجنة التجارية بالغرفة التجارية والصناعية بالخرج
وفي بداية الاجتماع رحب سعادة المحافظ بهم متمنياً لهم التوفيق وبعد ذلك قام سعادة رئيس اللجنة التجارية بالغرفة التجارية الصناعية بالخرج بشرح مفصل عن المقترح وتناول المجتمعون ذلك مفصلاً وخلصو إلى عدة توصيات تمهيداً لاستكمال بحثها وعرضها للجهات المختصة مباركين ذلك الطرح .
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