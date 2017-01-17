تعلن عمادة شؤون القبول والتسجيل بجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز عن بدء فترة إدخال طلبات التحويل حتى يوم الاثنين الموافق 3/5 /1438هـ للطلاب والطالبات الراغبين في التحويل من خارج الجامعة، ومن كلية إلى أخرى أو من تخصص إلى آخر داخل الجامعة، علمًا بأنه لن تظهر للمحول إلا التخصصات التي تناسب معدله، والتي حددت من قبل مجالس الكليات.
وأوضحت العمادة أن إدخال طلب التحويل سيتم عن طريق البوابة الإلكترونية (لمعرفة خطوات تقديم طلب تحويل داخلي اضغط هنا) ولا حاجة لمراجعة عمادة شؤون القبول والتسجيل في أي تحويل داخلي بين تخصصات وكليات الجامعة، باستثناء التحويل من خارج الجامعة والذي يتطلب تسليم الآتي:
1-خطاب طلب تحويل من الجامعة المنتظم بها.
2-صورة من الهوية الوطنية للطلاب، وللطالبات صورة من سجل الأسرة.
3-صورة مصدقة من السجل الأكاديمي ومختومة من الجامعة المحول منها.
4-صوة من شهادة الثانوية.
وذلك لعمادة شؤون القبول والتسجيل (صالة المراجعين)، كما تؤكد العمادة أن إعلان نتائج المحولين سوف تعلن بعد إقفال بوابة التحويل بناءً على أعلى المعدلات لعدد المقاعد المتاحة لكل تخصص مع ملاحظة أن تقديم طلب التحويل من خارج الجامعة لا يعني قبول الطلب إلا بعد موافقة اللجنة المختصة بالتحويل وإشعار المتقدم.
كما نود التأكيد على الطلاب المستجدين الذين ليس لهم معدلات حتى الآن بأن البوابة ستكون متاحة لهم وحتى إنهاء أعمال الاختبارات واحتساب المعدلات وبالتالي يمكنهم إدخال طلبات التحويل في حينها.
للاطلاع على شروط التحويل والمقاعد المتاحة المعتمدة من مجالس الكليات بالجامعة للطلاب والطالبات :
|الكلـــيـــة
|التخصص
|الطلاب
|الطالبات
|الشروط
|المعدل المطلوب
|المقاعد
|المعدل المطلوب
|المقاعد
|الهندسة بالخرج
|عام
|3.75
|5
|0
|0
|اجتياز فصل دراسي واحد على الاقل بالكلية التي خصص عليها بعد اجتياز السنة التحضيرية للكليات الهندسية والعلمية
|هندسة وعلوم الحاسب بالخرج
|عام
|3.75
|10
|4
|5
|جميع الاقسام من داخل الكلية
|معدل 3.75 للتحويل بين اقسام الكلية يقدم الطلب يدوي لعميد الكلية للطلاب والطالبات وكيلة الكلية
|الصيدلة بالخرج
|الصيدلة
|3.5
|5
|4.25
|5
|اجتياز فصل دراسي واحد على الاقل بالكلية التي خصص عليها بعد اجتياز السنة التحضيرية للكليات الصحية
|العلوم الطبية التطبيقية بالخرج
|جميع الاقسام من خارج الكلية
|3
|5
|3
|5
|جميع الاقسام من خارج الجامعة
|3
|5
|3
|5
|يقتصر التحويل من خارج الجامعة من التخصصات الصحية فقط (طب، اسنان، صيدلة، علوم طبية)
|جميع الاقسام من كلية العلوم الطبية التطبيقية بوادي الدواسر
|بناء على ادنى معدل للتخصيص لكل قسم للطالبات
|جميع الاقسام من داخل الكلية
|بناء على ادنى معدل للتخصيص لكل قسم يقدم الطلب يدوي لعميد الكلية للطلاب والطالبات وكيلة الكلية
|العلوم والدراسات الانسانية بالخرج
|قانون
|4.5
|10
|0
|0
|اللغة الانجليزية
|4
|30
|4
|5
|رياضيات
|2.5
|30
|3
|5
|اجتياز فصل دراسي واحد على الاقل بالكلية التي خصص عليها بعد اجتياز السنة التحضيرية للكليات الهندسية والعلمية
|الاحياء
|0
|0
|3
|5
|الكيمياء
|2.5
|30
|0
|0
|الفيزياء
|2.5
|30
|3
|5
|ادارة الاعمال بالخرج
|عــام
|3.25
|20
|4.5
|10
|التربية بالخرج
|تربية خاصة
|3.75
|5
|4.25
|5
|رياض اطفال
|0
|0
|4.25
|5
|اللغة العربية
|0
|0
|3.75
|5
|الدراسات الاسلامية
|3.75
|7
|3.75
|5
|المجتمع بالخرج
|ادارة اعمال
|2.75
|30
|0
|0
|اللغة الانجليزية
|2.75
|30
|0
|0
|حاسب آلي
|2.70
|30
|0
|0
|التربية بالدلم
|اللغة العربية
|0
|0
|3
|10
|التحويل من خارج الكلية يشترط معدل تراكمي 3.75 من 5
|الدراسات الاسلامية
|0
|0
|3
|10
|الاقتصاد المنزلي
|0
|0
|3
|10
|الرياضيات
|0
|0
|3
|10
|ادارة الاعمال بحوطة بني تميم
|ادارة الاعمال
|2.5
|20
|0
|0
|العلوم والدراسات الانسانية بحوطة بني تميم
|اللغة الانجليزية
|3
|15
|4
|5
|الدراسات الاسلامية
|0
|0
|3
|5
|اللغة العربية
|0
|0
|2.5
|20
|نظم المعلومات
|0
|0
|4
|5
|الرياضيات
|0
|0
|3
|10
|الكيمياء
|0
|0
|3
|5
|العلوم والدراسات الانسانية بالأفلاج
|اللغة الانجليزية
|2.5
|20
|2.5
|30
|ادارة الاعمال
|2
|30
|0
|0
|الرياضيات
|2
|20
|2
|20
|حاسب آلي
|2.2
|20
|2.2
|15
|الدراسات الاسلامية
|2.5
|30
|2.5
|15
|اللغة العربية
|0
|0
|2
|20
|المجتمع بالأفلاج
|ادارة المبيعات
|2
|40
|الهندسة بوادي الدواسر
|الهندسة
|3.75
|10
|اجتياز عدد 25 ساعة للطلاب فقط
|الآداب والعلوم بوادي الدواسر
|رياضيات
|0
|0
|3
|5
|الفيزياء
|0
|0
|3
|10
|علوم الحاسب
|0
|0
|3
|5
|اللغة العربية
|2.5
|10
|2.5
|5
|اللغة الانجليزية
|3
|20
|3
|15
|التربية بوادي الدواسر
|الدراسات الاسلامية
|3.75
|5
|3.75
|5
|رياض اطفال
|0
|0
|4.5
|5
|اقتصاد منزلي
|0
|0
|3.75
|5
|العلوم والدراسات الانسانية بالسليل
|اللغة الانجليزية
|2
|10
|2
|9
|ادارة الاعمال
|2
|15
|0
|0
|اللغة العربية
|2
|15
|0
|0
|الرياضيات
|2
|24
|0
|0
|الحاسب الآلي
|2
|24
|2
|9
|الدراسات الاسلامية
|0
|0
|3
|20
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