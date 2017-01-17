جامعة الأمير سطّام بن عبد العزيز تعلن بدء التحويل للطلاب والطالبات للفصل الثاني من العام الجامعي 1437 / 1438هـ

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