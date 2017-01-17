كشف غرم العمري وكيل لاعب الاتفاق محمد كنو عدم صحة الانباء التي ترددت عن قرب توصل الإدارة الاتفاقية لحل بخصوص بيع الفترة المتبقية من عقده لصاحب العرض الأكبر من الأندية الراغبة في خدمات اللاعب في فترة الانتقالات الصيفيه المقبلة وقال: “اللاعب مستمر مع ناديه حتى نهاية الموسم المقبل وعندها سيقرر وجهته الجديدة”. وأضاف: “رغبة كنو في عدم الاستمرار مع ناديه وعلينا احترامها ونرفض الدخول في أي تفاصيل أخرى وكل ما يتردد عن اتفاقيته مع أحد اندية العاصمه للانتقال إليه بعد نهاية عقده مجرد كلام.
وعلمت “الرياض” أن إدارة الاتفاقي اخذت الضوء الأخضر من كبار الشرفيين لبيع الفترة المتبقية من عقد كنو عقب رفضه التجديد والاستمرار مع نادية الاتفاق بعد تقديمها عرضا يعتبر الأعلى بين العروض التي وصلته الا انه رفض الفكرة تماما مفضلا البقاء حتى نهاية عقده.
وشارك كنو في تدريبات فريقه أول من أمس بعد تعرضه لكدمة في قدمه وأظهر جاهزية تامة للمشاركة في مباراة ضمك المقبل الأربعاء في الدور الـ 32 من كأس الملك.
من جهة ثانية تكفل رئيس هيئة أعضاء الشرف بنادي الاتفاق عبدالرحمن الراشد، ونائبيه عبدالرحمن البنعلي وعدنان المسحل والدكتور هلال الطويرقي بتمويل تعاقدات الفريق الأول لكرة القدم مع اللاعبين الأجنبيين خلال فترة الانتقالات الشتوية وكان أولها التوقيع مع المهاجم البوليفي الدولي ياسماني دوك، في الوقت الذي تسعى لحسم التعاقد مع لاعب آخر خلال اليومين المقبلين.
وثمن رئيس الاتفاق خالد الدبل دعم شرفيي النادي وقال: “الاجتماع الأخير كان مثمراً من جميع النواحي ولم يكن مستغرباً هذا الدعم، وسعادتنا في مجلس الإدارة أكبر ليس بالدعم فقط بل بالثقة التي حظينا ولا زلنا نحظى بها من هيئة أعضاء الشرف”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج