أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم مواعيد مباريات دور الـ 16 للأندية المشاركة آسيوياً.
وأكدت اللجنة أنه إشارة إلى الاجتماع الذي تم عقده مع الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا 2017م وحيث رغبت أندية (الأهلي، الهلال، التعاون) بتقديم مواعيد مبارياتها في دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين في حال تأهلها من دور الـ32 عن الموعد المقرر في (23- 25) فبراير لتداخلها مع الجولتين ( 1 ، 2 ) من دوري أبطال آسيا، ما عدا نادي الفتح الذي طلب نفس الوقت المقرر لارتباطه بمباراة الملحق الآسيوي، لذا تقرر أن تقام مباريات فرق (الأهلي، الهلال والتعاون) في دور الـ (16) حال التأهل من دور الـ (32) وفق “أخبار 24” كالتالي:
الاثنين 23 يناير : الهلال × أحد أو الوحدة
الثلاثاء 7 فبراير: الرائد أو الجبلين × التعاون
الاثنين 12 فبراير: الصفا أو القادسية × الأهلي
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