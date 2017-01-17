أثبت التدريب الذي أجراه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أمس الأول على ملعب الأمير فيصل بن فهد بمقر النادي عدم جاهزية الأرضية، حيث بدا النجيل غير ثابت، مما قد يسهم في إصابة اللاعبين، الأمر الذي دفع المدير الفني التشيلي خوسيه سييرا للاجتماع بمسؤول الصيانة المهندس فوزي حسن الذي اقترح على المدرب العودة للتدريب على ملعب رديف مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة مثلما كان الحال في الأيام الماضية، واعدا بأن يكون الملعب جاهزا عقب عودة الفريق من حائل.
وكانت الإدارة أعلنت عودة التدريبات إلى ملعب النادي، مقدمة شكرها إلى مسؤولي ملعب الجوهرة على حفاوة الاستقبال، وبحسب معلومات حصلت عليها «مكة» فإن المدرب استاء مما حدث، وحمل المسؤولية لمسؤول الصيانة الذي أعطى الإدارة الضوء الأخضر بجاهزية الملعب، مؤكدا أن ذلك أسهم في إرباك إعداد الفريق الذي يستعد لمواجهة الطائي الجمعة المقبل ضمن منافسات الدور الـ32 ضمن مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.
إلى ذلك أكد حارس فريق الاتحاد فواز القرني انتهاءه من برنامجه التأهيلي عقب عملية الرباط الصليبي التي أجراها أخيرا، مشيرا إلى أن عودته إلى جدة ستكون الجمعة المقبل، مرجعا طول فترة التأهيل إلى عدم استعجاله في العودة حتى يكتمل شفاؤه، مستفيدا من تجربته السابقة، يذكر أن القرني تعرض لقطع كلي للرباط الجانبي والأمامي والغضروف للركبة اليسرى، وهو مكان العملية الجراحية الأولى.
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