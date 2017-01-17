أشارت مصادر داخل البيت الاتحادي عن اقتراب النادي من التوقيع مع المهاجم الدولي لاعب فريق الهلال ناصر الشمراني، خصوصًا بعدما توقفت المفاوضات بين اللاعب ونادي العين الإماراتي مما أتاح الفرصة للمفاوض الاتحادي أن يدخل في مفاوضات مع اللاعب والذي أبدى رغبه شديدة باللعب للاتحاد والعودة إلى المنطقة الغربية والقرب من عائلته المتواجدة في مكة المكرمة.
وكشفت المصادر أن العائق بين اللاعب والتسجيل في الكشوفات الاتحادية هو عقده مع الهلال والذي تبقى منه موسم ونصف، إذ يرغب الاتحاد أن يسجل اللاعب كهاوٍ وأن يشتري ناصر ما تبقى من عقده مع الهلال ومن ثم يحول كلاعب هاوٍ، حيث إن الاتحاد لا يستطيع أن يسجل أَي لاعب محترف في فترة الانتقالات الشتوية الحالية بسبب الديون على النادي والشكاوى لدى لجنة الاحتراف باتحاد كرة القدم.وفق “المدينه”.
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