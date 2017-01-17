يستعد نادي الاتحاد، لاسترداد قيمة عوائد تدريب وتطوير اللاعب سعيد المولد، التي دفعها لمنافسه التقليدي الأهلي مطلع عام 2015، قبل أن يمتنع اللاعب عن تنفيذ عقده المبرم مع الاتحاد في سبتمبر 2014.
وكشفت لـ”الرياضية” مصادر خاصة، أن محكمة التحكيم الرياضية “كاس” ستفصل أواخر فبراير المقبل في الشكوى التي تقدم بها نادي الاتحاد ضد اللاعب، وستلزم الأخير بدفع كامل قيمة العقد المبرم مع الاتحاد (خمسة ملايين ريال)، إلى جانب دفع عوائد التدريب والتطوير (2.4 مليون ريال).
ووفقاً لذات المصادر، فإن القرار سيتضمن إلزام نادي سبورتينج فارينزي البرتغالي بدفع المبلغ المقرر مناصفة مع اللاعب سعيد المولد، بناء على صفقة التعاقد التي أبرمها النادي مع اللاعب في يوليو 2015.
يشار إلى أن سعيد المولد عاد إلى السعودية في أغسطس الماضي عبر بوابة الرائد، قبل أن ينتقل منه إلى الأهلي قبل أسبوعين.
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