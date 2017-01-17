كشف رئيس نادي القادسية الأسبق جاسم الياقوت، تفاصيل مثيرة حول انضام اللاعب ياسر القحطاني إلى نادي الهلال، لافتاً إلى تدخل مسؤولين في اتحاد كرة القدم لإنهاء الصفقة لصالح الهلال رغم عروض الأندية الأخرى.
وأوضح الياقوت خلال برنامج “استئناف” على القناة الرياضية السعودية، أن أول مَن رغب في ضم القحطاني هو نادي الوحدة، فيما تلقى في الوقت ذاته مكالمة من الأمير خالد بن عبدالله يطلب ضمه إلى الأهلي.
وأشار إلى أن الاتحاد دخل على الخط أيضاً، وعرض 12 مليون ريال لضمه، حيث تلقى اتصالاً وقتها من القاهرة من رئيس الاتحاد الأسبق منصور البلوي يخبره بأنه يجلس الآن مع القحطاني للحصول على توقيعه، مبيناً أنه تحدث مع اللاعب وأبدى له موافقته على الانضمام للاتحاد.
ولفت إلى أنه بعد ثلاثة أيام عدل القحطاني عن رأيه وقرر الانضمام للهلال بناءً على اتصالات وردت له، وقال ياسر وقتها: “نعم أنا وافقت على الاتحاد، لكن بعد أن راجعت نفسي أرى مصلحتي في الهلال”.وفق “أخبار 24”.
وكشف عن تقديم منصور البلوي شيكاً مصدقاً بـ25 مليون ريال، فضلا عن استثمارات للقادسية بما يعادل 15 مليون ريال، فيما وصلت المفاوضات مع الهلال إلى 20 مليوناً فقط.
وأفاد بأن شخصيات من الرئاسة العامة لرعاية الشباب واتحاد القدم تدخلت لإنهاء الصفقة لصالح الهلال، مثل الدكتور حافظ المدلج، والدكتور بن سعيد، وعضو شرف الهلال الأمير تركي بن سلطان، وبعد رفع المبلغ إلى 22.5 مليون ريال تم توقيع العقود وانضم ياسر للهلال.
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