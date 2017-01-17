رصدت إحدى كاميرات المراقبة المنزلية في حي أشبيليا بالرياض، قيام مجهولين بسرقة سيارة حكومية من أمام منزل أحد المواطنين، وذلك على “سطحة” لنقل السيارات، قبل أن يلوذوا بالفرار.
وأظهر فيديو الواقعة التي حدثت فجر الجمعة الماضية بضعة أشخاص يسحبون سيارة “شفروليه إمبالا” موديل 2015 متوقفة أمام منزل المواطن على “سطحة”، قبل أن يفروا بها من المكان.
وقال أحد الجيران لـ” أخبار 24 ” إن السيارة مملوكة لإحدى الجهات الحكومية وسُرقت من أمام منزل جاره وهو سعودي يعمل بالقطاع الحكومي.
وأضاف أنه تم إبلاغ مركز شرطة الخليج بالواقعة وتزويدهم بأشرطة الفيديو المفرغة من الكاميرات، حيث تم إبلاغهم أن الجهات الأمنية تواصل البحث عن الجناة لضبطهم.
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