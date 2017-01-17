ذكرت مصادر في صندوق التنمية العقارية أن الصندوق سيعلن عن منح 7700 قرض تمويلي للمستفيدين على قوائم الانتظار منتصف الشهر المقبل.
وأوضحت المصادر وفقاً لصحيفة “الرياض” أن هذه القروض تمثل الدفعة الأولى وفقاً للتنظيم الجديد للدعم السكني، الذي يعتمد على الشراكة مع المؤسسات المالية من بنوك وشركات تمويل عقاري متخصصة.
وأبانت أن أي مواطن سيتمكن من معرفة إجمالي تكاليف وقيمة التمويل الذي يمكنه الحصول عليه من خلال “الآلة الحاسبة” التي ستُتاح للجميع عبر الموقع الإلكتروني للصندوق.
وأشارت إلى أن تكلفة التمويل المتوقعة تتأثر بعددٍ من المتغيرات كالدخل وعدد أفراد الأسرة والعمر، مشيراً إلى أن هذا النظام أكثر دقة من نظام الشرائح الذي يعتمد على دخل الفرد فقط.
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