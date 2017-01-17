بادر مواطن في الحادية والأربعين من عمره بالتنازل عن المعاش الشهري الذي يتقاضاه من مكتب الضمان الاجتماعي، وذلك بعد تحسن أحواله المالية.
وقال وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي نايف الصبحي، وفقا لـ”الرياض”، إنه تلقى اتصالاً هاتفياً من المواطن يطلب فيه التخلي برغبته عن حقه في المعاش البالغ ألف ريال شهرياً، إضافةً إلى قيمة مساندة السلة الغذائية، وبرنامج تسديد جزء من فواتير الكهرباء، بجانب مبلغ المساعدات المقطوعة، التي صُرفت له في شهر شعبان الماضي بعد تحسن حالته المالية، داعياً إلى إعانة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأعرب الصبحي عن شكره للمواطن، داعياً كل من تتحسن أحواله المالية من مستفيدي الضمان الاجتماعي إلى ترك المجال لغيره من المواطنين المحتاجين، للاستفادة من معاشات الضمان، وما يُقدم من برامج أخرى.
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