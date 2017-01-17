رفض مواطن وأولاده الصلاة في مسجد جديد تم تشييده بحي العزيزية بالمدينة المنورة؛ بسبب تعيين إمام من خارج الحي.
وأصرَّ المواطن، وفقاً لصحيفة “مكة”، على الاستمرار بالصلاة في المسجد الصغير رغم قرار فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المدينة بإزالته، ومخاطبة الوزارة للأمانة بقطع الكهرباء عنه، لتوحيد الصلاة في الجامع الجديد.
وأوضحت مصادر أن بعض سكان الحي كانوا يرغبون في التعيين بوظيفتي إمام الجامع والمؤذن للاستفادة من السكن المجاني الجديد، لكن الوزارة عينت إماماً مؤهلاً شرعياً نُقِل حديثاً للحي، وهو ما أثار غضب المواطن وأولاده.
من جانبه، وصف مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة محمد أبوحميد تصرف المواطن بـ “الفردي”، مؤكداً أن الجامع المجاور المشيَّد تم تصميمه، وفق أحدث المواصفات وإمامه يحمل درجة الدكتوراه، ومعروف في الوسط الاجتماعي.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج