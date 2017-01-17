شاركت أمانة أوقاف جامعة الأمير سطام ممثلة في أمين العام الأوقاف الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي والمدير التنفيذي لأوقاف الجامعة الأستاذ أحمد بن محمد الحسين في اللقاء التنسيقي الثالث لأمناء ومسؤولي الأوقاف بالجامعات السعودية والتي استضافته جامعة الملك عبدالعزيز بجدة وذلك في مقر الجامعة بحضور ممثلي 10 جامعات سعودية حكومية.
وأوضح الأمين العام لأوقاف جامعة الأمير سطام الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي أنه تم في اللقاء استعراض تجربة الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز، ومراجعة نظام الهيئة العامة للأوقاف وإمكانية إضافة مواد تفيد وتعزز أوقاف الجامعات ، وتم مناقشة ذلك بحضور مستشار معالي رئيس الهيئة العامة للأوقاف سعادة الأستاذ عبدالله بن محسن النمري .
وبين الدكتور الجريوي أنه تم في الاجتماع أيضاً مراجعة نظام الجامعات ودراسة إمكانية إضافة مواد تعزز وتفيد أوقاف الجامعات.
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