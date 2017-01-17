عقدت أوقاف الجامعة بحضور معالي مدير الجامعة رئيس اللجنة التأسيسية لأوقاف الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي لقاءً تشاورياً مع بعض الشركات المتخصصة في التطوير والاستثمار العقاري ممثلة شركة ديار للاستشارات الهندسية وشركة أملاك الدولية للتطوير العقاري وشركة النخبة الإعمارية للاستثمار وذلك يوم الأربعاء الموافق 13 / 4 / 1438 هـ لبحث سبل التعاون المشترك بين أوقاف جامعة الأمير سطام وهذه المجموعات الاستثمارية.
حيث دار في الإجتماع مناقشة تصميم مشروعين ستنشئها الجامعة قريباً على أرضين مساحة الواحدة منها قرابة العشرون ألف متر مربع والأخرى قرابة الأربعة والعشرون ألف متر مربع .
وتعد شركة ديار للاستشارات الهندسية واحدة من الشركات الرائدة في المنطقة حيث تقوم بأعمال الدراسات والتصميم وإدارة المشاريع والإشراف على العديد من المشاريع المتميزة.
من جانبه أكد سعادة المهندس / عبدالعزيز النعيم المدير التنفيذي لشركة ديار للاستشارات الهندسية عن بالغ سروره بزيارته للجامعة والتقائه بمعالي مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي وسعادته فيما رأى من تطور ملموس في جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز في شتى جوانبها معبراً عن شكره لمعالي مدير الجامعة وسعادة الأمين العام لأوقاف الجامعة الدكتور / عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي على حفاوة الإستقبال وكرم الضيافة مؤكداً أن هذه الزيارة هي النواة الأولى للعديد من المشاريع المستقبلية مع الجامعة بإذن الله .
من جانبه ذكر الأمين العام لأوقاف الجامعة أن هذين المشروعين سوف يكونان بمشيئة الله من المشاريع الحديثة العصرية المتطورة التي ستخدم محافظة الخرج . وأيضاً ستساهم هذه المشروعات النوعية في إيجاد فرص عمل جديدة.
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