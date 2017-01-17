هاجمت قرود سائبة مجمعاً تعليمياً لطالبات المتوسطة والثانوية في محافظة أحد رفيدة، في ثاني أيام اختبارات الفصل الدراسي الأول أمس (الاثنين)، مما أربك سير الاختبارات.
وتعالت صرخات الهلع بين 240 معلمة وطالبة، واضطر الفريق الإداري في المدرسة إلى تشغيل جرس الإنذار لإبعاد القرود، بعد اتخاذ تدابير احترازية بإغلاق الأبواب الداخلية.
وتكررت مهاجمة القرود للمجمع التعليمي وسط مخاوف من عجز الجهات المعنية عن وضع حل لهذه المعضلة التي وصفها أولياء أمور بـ«المربكة»، وفقا لـ “عكاظ”.
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