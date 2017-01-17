أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أنه من المتوقع حدوث نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.
وأضافت أنها تتوقع امتداد هذه الحالة إلى الأجزاء الشرقية من مناطق الباحة وعسير ومكة المكرمة، وكذلك على مناطق المدينة المنورة وحائل والجوف.
وأشارت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء إلى أن السماء ستكون غائمة جزئياً إلى غائمة على شمال وغرب المملكة.وفق “أخبار 24”.
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