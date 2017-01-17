يواجه نادي الاتحاد تهديداً آخر بتوقيع عقوبة عليه بإيقاف خدماته؛ بسبب مبلغ مستحق لإحدى شركات المقاولات يبلغ نحو 90 ألف ريال، حيث كسبت الشركة القضية التي رفعتها على النادي الذي ألزم بالسداد خلال 22 يوماً.
وأوضحت مصادر وفقاً لـ”سبق”، أن القضية تعود لعام 1433 هـ؛ حيث تعاقدت إدارة محمد الفايز مع شركة ياسر التويم للمقاولات العامة على صيانة غرف الأشبال مع استبدال الفرش بمبلغ 120 ألف دفع النادي 30 ألفاً منه.
وأضافت المصادر أن جلسات القضية استمرت مع تولي إبراهيم البلوي الإدارة الذي كلف محامياً لمتابعة القضية، وكان رده أن المبلغ المدفوع مسبقاً هو ما تم الاتفاق عليه مع الشركة، واستمرت القضية في التداول مع تولي أحمد مسعود الإدارة ثم حاتم باعشن من بعده.
وأشارت إلى أن القضية أسدل الستار عليها الأسبوع الماضي بعد حضور محمد فايز للمحكمة وإقراره بوجود مبلغ متبقٍ، وأصدر القاضي على إثر ذلك حكماً بإلزام نادي الاتحاد بتسديد المبلغ للشركة خلال 22 يوماً وإلا تم تحويل الصك للتنفيذ وإيقاف الخدمات، فيما وعدت إدارة حاتم باعشن بسداد المبلغ بعد إبلاغها بالحكم.
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