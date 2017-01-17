أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس (الاثنين)، أن مصر حريصة على علاقاتها مع أشقائها في الدول الصديقة، بما فيها السعودية، مؤكدا في نفس الوقت تمسكهم بموقفهم من الأزمة السورية.
ورد السيسي في حوار مع رؤساء تحرير الصحف القومية المصرية، على سؤال حول توتر الأجواء بين المملكة ومصر، بحسب تعبير البعض، قائلا: “نحن حريصون على العلاقات مع أشقائنا”.
وأضاف: “ونقول إن أمننا مرتبط بتماسكنا وبوحدتنا ومرتبط بتفاهمنا مع بعضنا البعض.. وأقول: هذا هو وقت التماسك”.
وفي السياق نفسه، شدد السيسي على ثبات موقفهم من الأزمة السورية، حيث قال معلقا على مؤتمر “أستانة” الذي سيجمع المعارضة بالنظام: ” موقفنا واضح ولم يتغير من سوريا، ولو سيساهم وجودنا فى مؤتمر أستانة فى حلحلة الموضوع، سنشارك فيه للخروج من المعاناة الرهيبة التى يعيشها الشعب السوري”.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج