كشف تقرير المؤشر القياسي لأسعار العقارات في المملكة أمس (الإثنين) عن حدوث تراجع للأسعار خلال العام 2016م مقارنة بالعامين السابقين؛ حيث سجل انخفاضاً بنسبة 6.1%، عن 2015، ونسبة 8.5% عن عام 2014م .
كما سجل مؤشر أسعار العقارات خلال الربع الأخير لعام 2016م انخفاضاً بنسبة 3.5% مقارنةً بالربع السابق عليه، وانخفاضاً بنسبة 8.7% مقارنةً بنظيره الربع الأخير من عام 2015م.
وأرجع التقرير انخفاض أسعار العقارات للربع الأخير من 2016م عن الربع السابق عليه، إلى الانخفاض الذي شهدته كل القطاعات الرئيسة المكونة للمؤشر؛ القطاع التجاري 4.1%، والسكني 3.4%، والزراعي 0.3%.
يذكر أن مؤشر أسعار العقارات أطلقته الهيئة العامة للإحصاء في المملكة معتمدًة على البيانات المسجلة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية لعامي 2015 و2016، وعدته أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بأسعار العقارات، وهو يشمل جميع المباني والأراضي.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج