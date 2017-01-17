روى مهندس ميكانيكي سعودي تخرج بمرتبة الشرف في جامعة حائل، تجربته المضنية في البحث عن وظيفة، وفشله في تحقيق ذلك في القطاعين الحكومي والخاص.
وقال المهندس الميكانيكي، ويدعى راكان الحربي، في مقابلة مع “الثامنة”: “تخرجت بمرتبة الشرف، وبحثت عن العمل بكل الطرق، قدمت على كل شيء، وابتدأت أولاً بالتقديم على كلية الملك فهد الأمنية ولم أقبل”.
وأضاف: “ثم قدمت على كل الشركات، أي موقع يطرح وظائف أقدم عليه، وكذلك عبر ملتقيات التوظيف، وفي الأخير حتى جواب ما جاءني، وهذا ما يصلح”.
وسرد الحربي قصة استفزته، حينما زار أحد الملتقيات الوظيفية في الظهران؛ حيث جاءه موظف في شركة تنقيب النفط الأمريكية “شلمبرجير”، وأخذ أوراقه متحمساً إلا أنه حينما قرأ أنه خريج جامعة حائل رفضه، وهو ما دعا الحربي ليؤكد: “صراحة جاتني حرقة بعد هذه الحركة”.وفق “أخبار 24”.
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