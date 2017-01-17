ذكرت مصادر مطلعة أن الملثمين الثلاثة الذين أشعلوا النار في مكتبين لتحويل الأموال بحي مياس في محافظة القطيف أول من أمس، كان دافعهم لتلك الفعلة سرقة أموال من أجهزة الصراف ومكتبي الأموال، وحينما فشلوا في ذلك، أضرموا النار بهما.
وأكدت المصادر، وفقاً لما أوردت صحيفة “سبق”، أن الجهات الأمنية تعرفت على الجناة، وهم من المطلوبين أمنياً، ممن سبق وأعلنت عنهم وزارة الداخلية.
وكانت الجهات الأمنية قد باشرت التحقيق في الحادثة بعد تلقيها بلاغاً من حارس أمن مكتب تحويل الأموال، يفيد بقيام 3 أشخاص ملثمين وبحوزتهم سلاح رشاش بإشعال النار في مقدمة المكتب، وإحراق مكتب آخر لتحويل الأموال بالجهة المقابلة.
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