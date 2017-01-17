رفضت المحكمة الجزائية في جدة أمس (الإثنين)، إطلاق سراح رجل أعمال وعضو شرف نادٍ شهير اتهم في وقت سابق بقتل زوجته، بعدما تقدم محاميه بالطلب، لمعاناته من مرض القلب، الذي تسبب في تدهور حالته الصحية.
وكانت المحكمة قد برأت رجل الأعمال من الحق العام في تهمة قتل زوجته، التي تزوجها سراً، على خلفية تعاطيهما الهيروين المخدر، في حادثة وقعت قبل عدة سنوات، بيد أن المتهم مثل أمام المحكمة مرة أخرى في نفس القضية، إثر مطالبة أسرة الزوجة المتوفاة بمحاكمته في الحق الخاص، والقصاص منه.
وقررت المحكمة أمس تجديد حبس المتهم لمدة 80 يوماً، وهو موعد الجلسة المقبلة في مطلع شهر رجب المقبل، رافضة الإفراج عنه.وفق”أخبار 24″.
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