كشف والد المبتعث السعودي محمد الفضيل، الذي تعرض للاعتداء في ولاية كنتاكي بالولايات المتحدة الأمريكية، عن حالة ابنه الصحية، وعن تفاعل زملائه مع الحادثة.
وقال والد المبتعث، زيد الفضيل، في مداخلة على “العربية”: “أطمئن الجميع أن محمد أحسن حالا الآن، كانت حالته أقرب للموت منها إلى الحياة، ولكن بفضل لطف الله بنا ثم دعاء الصالحين اليوم هو في أحسن الحال، حيث خرج من العناية المركزة ومن ثم المستشفى”.
وأضاف معلقا على تفاعل زملاء ابنه المبتعثين مع الواقعة: “أثبت الشباب السعودي في الخارج أنهم شباب يفتخر بهم الإنسان، فعندما سافرت زوجتي لمتابعة حالة ابني استقبلوها، وابنتي أثير المبتعثة رعوها وتابعوا حالتها”.
وأكد الفضيل أن ابنه لم يستطع كشف هوية من اعتدى عليه أو ملابسات الحادثة، وذلك بعد إفاقته من غيبوبته وخروجه من المستشفى، حيث قال إن ما حدث قد حدث بسرعة، فيما رجح الوالد أن يكون للمعتدي دوافع عنصرية.وفق “أخبار 24”.
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