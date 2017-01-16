أنهى أهلي جدة السعودي معسكره الإعدادي في مدينة دبي خلال فترة التوقف الحالية، بفوز كبير على صاحب الأرض والجمهور، فريق دبي، بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جرت مساء اليوم، الإثنين.
سجل رباعية أهلي جدة مهند عسيري (هدفين)، وعلي عواجي، ورائد الغامدي.
وشهدت المباراة مشاركة العائد لصفوف الأهلي، سعيد المولد، حيث دفع كريستيان جروس، المدير الفني للفريق، بكل من باسم العطالله، وعقبال بلغيث، والمولد، وسعيد الربيعي، ووليد باخشوين، وكردي، وأيمن الخليف، وفيتفا، وحمدان الشمري، وعواجي ومهند.
ومن المفترض أن تعود بعثة الأهلي إلى جدة غدا، الثلاثاء، من أجل الاستعداد لمواجهة فريق الشعلة مساء الجمعة المقبل ضمن دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.
يذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 34 نقطة بعد 15 جولة.وفق “أخبار 24”.
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