أعلنت إدارة نادي النصر برئاسة الأمير فيصل بن تركي اليوم الاثنين بشكل نهائي إغلاق ملف قضية المهاجم الإكوادوري جيمي ايوفي والتي كانت إحدى القضايا المحالة للجنة الانضباط بالفيفا وبعد ثلاث سنوات من المداولات في أروقة الفيفا.
ويسعى نادي النصر لحل جميع القضايا المحالة للجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) خوفاً من خصم نقاط من رصيده كما حدث مع فريق الاتحاد أو إيقاف انتقالات الفريق كما حدث مع فريق الشباب مؤخراً.
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