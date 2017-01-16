وجه أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل اليوم (الاثنين)، بمتابعة حالات المصابين بحالة تسمم في محافظة تربة بعد تناولهم وجبات غذائية، فيما أوضحت الصحة الإجراءات التي تمت معهم ومع المطعم المتسبب في الواقعة.
وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة مكة المكرمة سلطان الدوسري أن أمير المنطقة وجه الشؤون الصحية بتقديم أقصى درجات العناية للمصابين، وبتشكيل لجنة من الأمن والصحة للتحقيق في الحادث، لتطبيق أقصى العقوبات بحق المتسببين، في الوقت الذي استقرت فيه جميع الحالات.
من جهتها أعلنت وزارة الصحة أن حالة الطوارئ الناتجة عن التسمم الذي حدث بمحافظة تربة قد انتهت بالتعامل مع جميع الحالات، بعد أن كانت غرفة القيادة والسيطرة بالوزارة قد تلقت صباح اليوم بلاغا بوجود 150 حالة تسمم، منها 141 في مستشفى تربة، والبقية بالمراكز الصحية الحكومية المختلفة.وفق “أخبار 24”.
وأضافت أنه تم استدعاء جميع الأطباء والممارسين الصحيين لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتم تنويم الحالات في مستشفيات تربة والخرمة وقيا ومستشفى الأطفال، مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة حددت المطعم المتسبب، وتم إغلاقه لاتخاذ الإجراءات النظامية وفق نتائج التحقيق، وإحالة العاملين به إلى المستشفى لإجراء الفحوص الطبية اللازمة.
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