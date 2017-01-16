اعتبرت مجلة “بريجيت” الألمانية، تغير رائحة العرق “ناقوس خطر” يُنذر بالإصابة ببعض الأمراض، مُشدّدة على ضرورة استشارة الطبيب في حال ملاحظة تغيُّر رائحته.
ولفتت المجلة، إلى أنه في حال اتخذ العرق رائحة “البول” يُعد مؤشر إلى مشاكل بالكلى، وإذا اتخذ رائحة الأمونياك “غاز النشادر” النفاذة، يُعتبر مؤشراً للإصابة بمشاكل الكبد.
وذكرت أن رائحة العرق تُشكّل أحد أمراض الأيض في حال اتخذ رائحة السمك، وفي حال اتخذ رائحة الخل بعض الشيء يعتبر مؤشراً للإصابة بقصور في وظيفة الغدة الدرقية. وفق “تواصل”.
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