قضت محكمة الأحوال الشخصية بجدة بأحقية والدة الطفلة المعنفة “دارين” بحضانتها.
من جانبه قال عبدالعزيز باتل محامي ام دارين أن القرار نص على حق موكلته في إنهاء ما يخص المحضونة من إجراءات لدى جميع الدوائر والجهات الحكومية والأهلية، كما نص على عدم السفر بالمحضونة خارج المملكة إلا بإذن من المحكمة ـ مضيفاً وذُيل القرار بالأمر على كافة الدوائر والجهات الحكومية المختصة، العمل على تنفيذ هذا القرار بجميع الوسائل النظامية المتبعة، ولو أدى إلى استخدام القوة الجبرية عن طريق الشرطة.وفق “صدى”.
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