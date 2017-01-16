أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات اليوم الاثنين عن ضبط اثنين يروجان للمخدرات والمسكرات عبر برنامج “سناب شات” باسم “فهاوة”.
وأوضحت المديرية على حسابها الرسمي عبر “تويتر”، أن الفرق الإلكترونية تمكنت من الإطاحة بشخصين من مستخدمي برنامج التواصل الاجتماعي “سناب شات” يقومان بعرض سمومهما.
واستخدم المروجان آليات جذب متنوعة ومختلفة، حتى أنهما قاما بتقديم خصم خاص للطلبة في وقت الاختبارات، حيث ترتفع فيه حالات استخدام الكبتاجون.وفق “أخبار 24”.
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