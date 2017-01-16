إنتهى مركز دروب القمم للرعاية النهارية مساء اليوم الثلاثاء 12 / 4 / 1438 هـ ، من المقابلات الشخصية للمتقدمين على الوظائف الشاغرة في المركز ، وقد كانت لجنة المقابلة الشخصية تتكون من مدير المركز الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالرحمن المعيذر و مدير إدارة التربية الخاصة في إدارة التعليم الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالرحمن اليحيى و مشرف التربية الفكرية والتوحد في إدارة التعليم الأستاذ / بندر بن سالم العنزي و نائب مدير مستشفى النساء والولادة الأستاذ / محمد بن عبدالله الحربي
وقد كان في استقبال المتقدمين مشرف البرامج في المركز الأستاذ / عبدالله بن محمد الشلوان والأستاذ / فهد بن عبدالعزيز الشدي.
وتم مقابلة عشرات المتقدمين من اخصائين التربية الخاصة وعلم النفس وعلم الإجتماع و اخصائيين العلاج الطبيعي والوظيفي والتمريض ، الجدير بالذكر أن المركز بدأ أيضًا بإستقبال طلبات المستفيدين من خدمات المركز من ذوي الإحتياجات الخاصة بمختلف الإعاقات ( توحد – تخلف عقلي – اضطرابات نطق وتخاطب – الإعاقات الحركية – فرط الحركة وتشتت الإنتباه – شديدي الإعاقة – وغيرها من الإعاقات ) المركز يقدم خدماته للذكور من 12 سنة و أكثر .
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