بيّن نجم فريق ألمع، وهداف دوري عسير لدرجة الأولمبي خالد الشرماني،أنه تمكن من تحقيق لقب الهداف بفضل الله ثم دعاء الوالدين ومساعدة زملائه اللاعبين، وتوجيهات المدرب حسين صلبان، مشدداً على أن اللقب سيكون دفعة معنوية قوية له لتحقيق الأفضل في قادم الأيام.
موضحا بأن تحقيق فريقه بطولة دوري عسير لدرجة الأولمبي بتوفيق الله أولاً ثم مجهودات ودعم إدارة النادي من الرئيس إلى الإدارة الى الجهازين الفني والإداري واللاعبين، مشيرا إلى أن ابرز المصاعب التي يواجهونها في دوري عسير هي مع أرضيات الملاعب وحكام المباريات، بالإضافة إلى لجنة المسابقات ومراقبة المباريات.واشار الشرماني إلى أنه لم يتلق عروضا للانتقال لأحد أندية عسير أو غيرها حتى الآن،لكنه يتمنى الإنضمام لنادي النصر عشقه منذ الطفولة، مبيناً بأن قدوته في الملاعب نجم النصر السابق ماجد عبدالله، متمنياً ارتداء شعار النصر وبالرقم 9.
الجدير بالذكر أن الشرماني التحق بنادي ألمع عن طريق المدرب بعد مشاركته في إحدى دورات الحواري في قنا، وهو من مواليد 1418هـ.
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