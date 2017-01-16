كشفت مصادر اليوم الاثنين أن إدارة نادي النصر دخلت في مفاوضات رسمية مع نظيرتها في نادي الزمالك المصري للتعاقد مع المهاجم محمود عبدالمنعم “كهربا” المعار لنادي الاتحاد بدءاً من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فيما نفى مسؤول بالزمالك هذا الأمر.
وأوضحت المصادر أن قيمة العرض المبدئي المقدم من إدارة نادي النصر من أجل إقناع نادي الزمالك بالتخلي عن كهربا 5 ملايين دولار، وفقاً لما ذكرته صحيفة “الشرق” السعودية.
من جهته، نفى أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك والمشرف العام على فريق الكرة، وجود مفاوضات مع إدارة نادي النصر حول المهاجم المصري “كهربا”، مؤكداً أن الزمالك سبق وحدد السعر المطلوب لرحيل صانع ألعابه بشكل نهائي، عقب انتهاء إعارته لاتحاد جدة، والبالغ 20 مليون دولار.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج