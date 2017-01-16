كشفت مصادر أن وزارة التعليم تسمح لمنسوبي مدارسها بكتابة الإجابة بدلاً عن الطالب في الاختبارات إذا تعرض الأخير لظروف صحية موقتة تعوقه عن ذلك.
وأوضحت أن الوزارة اشترطت في هذه الحالة ألا يكون من ينوب عن الطالب في كتابة الإجابة معلم المادة أو قريبا له، على أن يكون ذلك بتوجيه مباشر من قائد المدرسة دون غيره بحسب صحيفة “مكة”.
وأضافت أن الخيار الثاني في مثل هذه الحالات أن يترك للمعلم بالتنسيق مع وكيل الشؤون التعليمية اتخاذ الإجراء المناسب لحالته وحسب طبيعة المادة ونوع الاختبار.
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