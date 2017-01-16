أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة اليوم الاثنين عن ضبط عامل من جنسية عربية قام بوضع قاذورات “بول” داخل كيس في أحد مراكز التسوق.
وأوضح المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، أنه ورد بلاغ على الرقم (911) من مواطن يفيد بأنه شهد العامل يقوم بما فعله.
وأضاف: “تم تسليم الموقوف إلى مركز شرطة الحوية لاستكمال إجراءات الضبط الجنائي ثم إحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام بعد تسليم ما تم ضبطه لجهة الاختصاص”.
يشار إلى أن أمانة الطائف كانت قد نفت ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية من ضبط عامل عربي يتبول في مواد غذائية بأحد مراكز التموينات الغذائية بشمال المحافظة، مشيرةً إلى أن مراقبي بلدية شمال الطائف الفرعية وقفوا على المحل، وجرى ضبط عدد من الملاحظات والمخالفات للاشتراطات الصحية، وتم إغلاقه.وفق “أخبار 24”.
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