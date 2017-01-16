أكّدت شركة “واتساب” عدم صحة مزاعم نشرتها صحيفة “جارديان” قبل يومين، عندما تحدّثت عن “ثغرةٍ أمنية” في أشهر تطبيق للتراسل في العالم قد تجعل المستخدمين عرضة للتجسّس.
وبحسب ما نشرته الصحيفة البريطانية، فإن الثغرة الأمنية في تشفير رسائل “واتساب”، تكمن في طريقة التشفير نفسها.
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أول تعليق من واتسآب على ثغرتها الأمنية
الخرج اليوم - حمد السويحب :
أكّدت شركة “واتساب” عدم صحة مزاعم نشرتها صحيفة “جارديان” قبل يومين، عندما تحدّثت عن “ثغرةٍ أمنية” في أشهر تطبيق للتراسل في العالم قد تجعل المستخدمين عرضة للتجسّس.
أكّدت شركة “واتساب” عدم صحة مزاعم نشرتها صحيفة “جارديان” قبل يومين، عندما تحدّثت عن “ثغرةٍ أمنية” في أشهر تطبيق للتراسل في العالم قد تجعل المستخدمين عرضة للتجسّس.
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