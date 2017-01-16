وقعت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن مذكرتي تفاهم مع شركة “جنرال إلكتريك” الأمريكية رائدة صناعة التكنولوجيا، بحضور المسؤولين في الطرفين، بهدف نقل المقر الرئيس للشركة في المملكة إلى المجمع الأكاديمي بالجامعة في مدينة الرياض.
وبموجب مذكرتي التفاهم، ستنقل جنرال إلكتريك عملياتها في الرياض إلى المقر الجديد بالمجمع الأكاديمي في الجامعة ابتداءً من عام 2018.
وتهدف مذكرة التفاهم وفقا لـ”المدينة” إلى بحث إمكانات التعاون المشتركة في مجال تطوير الرعاية الصحية والمحاكاة الإكلينيكية بمستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي، والتركيز على تعزيز مهارات وإمكانات خبراء الرعاية الصحية السعوديين.
من جانبها، أعربت الدكتورة هدى العميل عن ثقتها بأن مذكرتي التفاهم مع “جنرال إلكتريك” سيكون لهما دور مهم في ترسيخ مكانة الجامعة كمركز بارز في مجال أبحاث الرعاية الصحية وتطوير المهارات.
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