تسببت وجبة صباحية بأحد مطاعم الوجبات السريعة بمحافظة تربة اليوم (الاثنين) في إصابة أكثر من 100 حالة بالتسمم، بينهم أطفال ورجال ونساء.
واستقبل مستشفى تربة العام 115 حالة تسمم، تمّ تحويل 12 حالة منها إلى مراكز الرعاية الصحية بالمحافظة، فيما خرجت من المستشفى 34 حالة، وما زال المستشفى يستقبل عدداً من الحالات.
ووثقت مقاطع فيديو تم تداولها عبر “تويتر” حالة من الاستنفار شارك فيها عددٌ من الجهات الحكومية؛ منها الهلال الأحمر، والشرطة، والبلدية، بدعم من الشؤون الصحية بالطائف، مع ازدحام شديد في المستشفيات والمراكز الصحية بمحافظة تربة، على إثر تزايد حالات التسمم الناجمة عن وجبة فاسدة بأحد المطاعم.وفق “أخبار 24”.
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