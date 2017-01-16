كشف رئيس النادي الأهلي ، أحمد المرزوقي ،حقيقة مفاوضات إدارة الملكي مع الحارس الدولي محمد العويس بالفترة الشتوية الحالية ،مشيراً إلى أنه لن يخذل جميع الأهلاويين ويعدهم بالأفضل هذا الموسم.
قال أحمد المرزوقي في تصريحات لبرنامج صدى الملاعب : ” النادي الأهلي هو بيتي الثاني ومهما ابتعدت عن موقع المسؤولية فلن أكون بعيدا عن النادي الأهلي،فهو حبي الكبير،وكأس ولي العهد أمام الاتحاد كانت أبرز محطاتي وأسعد لحظاتي مع الأهلي”.
أضاف : ” طموحات الجماهير الأهلاوية كبيرة ويجب فسح المجال للآخرين لإظهار خبراتهم ،والموسم الماضي كان استثنائياً من جميع النواحي بتحقيقنا أرقام قياسية مميزة وثلاث بطولات ،ولكن تفاجأنا جميعاً باستقالة رئيس النادي مساعد هليل الزويهري من منصبه،ولن أخذل الجماهير الأهلاوية والشخصيات الأهلاوية وعلى رأسها الأمير خالد بن عبد الله رمز الأهلاويين وأعدهم بالأفضل “.
أشار : ” استعدادات الأهلي لهذا الموسم كانت صعبة في ظل تغيير المدرب جروس الاضطراري والاستعانة بالبرتغالي جوزيه جوميز إضافة إلى إصابات بعض اللاعبين ،واخترنا جوميز لأنه يعلم الدوري السعودي جيدا ،ولكنه لم يحقق المستوى والنتائج المنتظرة ،ولكن سرعان ما أستعاد الفريق الأهلاوي قوته مع عودة جروس للفريق ،وقادرون على تحقيق الأهداف المنشودة وإسعاد الأهلاويين “.وفق “النادى”.
عن صفقتي سعد عبدالأمير ومحمد العويس ورغبة الأهلاويين بسلمان الفرج وعوض خميس ، أردف : ” تم الانتهاء من اجراءات انتقال اللاعب العراقي سعد الأمير لصفوفنا ونتمنى له التوفيق في مسيرته مع الملكي، وبخصوص العويس فهو حتى الآن لاعب شبابي ونتمنى التعاقد معه لأنه لاعب كبير ،والكرة في ملعبه لحسم مصيره وهو مازال حائرا في جهته المقبلة،وفيما يخص سلمان الفرج فهو لاعب كبير ويتمناه أي نادي ولكنه خارج حساباتنا ولم نتفاوض معه والأمر نفسه ينطبق على عوض خميس”.
ختم المرزوقي تصريحاته،قائلاً : ” الجمهور هو اللاعب رقم واحد والجهاز الفني هو فقط من يختار اللاعبين ،ورئيس النادي لا يجلس على الدكة ،ولا أفعل ذلك حالياً وهذا الأمر يحدث فقط في الملاعب السعودية ،واليوناني جيانيس فيتفاتزيدس باق مع الفريق ولن يغادر بالفترة الشتوية ،والجهاز الفني بقيادة جروس طالب بتغيير اللاعب لويس كارلوس وتم اختيار سعد عبدالأمير ليحل محله ،وفي النهاية الأهلي بالوقت الحالي هو أكثر نادي مهيأ للتخصيص ،وعادل عزت هو رجلة المرحلة بالاتحاد السعودي لكرة القدم “.
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