بعد تقدم نادي الهلال بطلب إلى نادي الظفرة الإماراتي من أجل الظفر بخدمات المهاجم السوري عمر خريبين، طالبت الجماهيرالسورية عبر مواقعها الرياضية ومنتدياتها إدارة نادي الظفرة والجهاز الفني بقيادة المدرب محمد قويض بالموافقة على انتقال اللاعب لزعيم آسيا وعدم الوقوف في وجهه، إذ اعتبرتها فرصة كبيرة للانتقال إلى الدوري السعودي الأقوى عربيا واللعب مع فريق الهلال صاحب الشعبية الجارفة والبطولات العديدة، كما ترى بأن احترافه بالهلال سيطور من مستواه ويبرزه لعالم الأضواء والشهرة الذي يبحث عنه كل لاعب.وفق “عكاظ”.
وبدأت هذه المطالبة بعد أن ألمحت إدارة نادي الظفرة إلى عدم الموافقة.
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