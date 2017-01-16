أصر مدرب الأهلي كرستيان غروس على رحيل لاعب الوسط البرازيلي لويز كارلوس من الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الحالية لعدم قناعته بمستواه الفني ليفسخ عقده بالتراضي، مع الاستغناء عن ماهر عثمان ورائد الغامدي وريان الموسى وعلي الزبيدي وأمير كردي وباسم العطالله لعدم حاجته لهم وبإمكانهم البحث عن أي فريق آخر إما بالإعارة أو الانتقال النهائي، والتعاقد مع لاعب وسط القادسية العراقي سعد عبدالأمير.
والإبقاء على المهاجم السوري عمر السومة والمدافع المصري محمد عبدالشافي واليوناني فيتفاتزيديس للمحافظة على اللاعبين الأجانب المميزين والمنافسة على البطولات المحلية والقارية التي سيدخلها بحسابات أخرى بعد فترة التوقف الحالية ومعسكر مدينة دبي لمدة أسبوع تخلله مباراة ودية وحيدة أمام دبي الإماراتي، واختبر الجهاز الفني استعداد اللاعبين ومدى جاهزيتهم، وايجاد المزيد من الانسجام بينهم.وفق “الرياض”.
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غروس يصر على إبعاد لويز عن الأهلي
الخرج اليوم - محمود سليمان :
أصر مدرب الأهلي كرستيان غروس على رحيل لاعب الوسط البرازيلي لويز كارلوس من الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الحالية لعدم قناعته بمستواه الفني ليفسخ عقده بالتراضي، مع الاستغناء عن ماهر عثمان ورائد الغامدي وريان الموسى وعلي الزبيدي وأمير كردي وباسم العطالله لعدم حاجته لهم وبإمكانهم البحث عن أي فريق آخر إما بالإعارة أو الانتقال النهائي، والتعاقد مع لاعب وسط القادسية العراقي سعد عبدالأمير.
أصر مدرب الأهلي كرستيان غروس على رحيل لاعب الوسط البرازيلي لويز كارلوس من الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الحالية لعدم قناعته بمستواه الفني ليفسخ عقده بالتراضي، مع الاستغناء عن ماهر عثمان ورائد الغامدي وريان الموسى وعلي الزبيدي وأمير كردي وباسم العطالله لعدم حاجته لهم وبإمكانهم البحث عن أي فريق آخر إما بالإعارة أو الانتقال النهائي، والتعاقد مع لاعب وسط القادسية العراقي سعد عبدالأمير.
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