رفض مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد عبدالرحمن الريو العرض المقدم له من إدارة ناديه لتجديد عقده، بعد دخوله فترة الأشهر الستة الحرة، ويرى اللاعب أن العرض ضعيف ماديا ودون مستوى طموحاته، مطالبا برفع القيمة المالية من أجل التجديد.
وبحسب معلومات حصلت عليها «مكة» فقد تكون هذه نهاية الريو مع عميد الأندية السعودية، خاصة أن المدير الفني التشيلي خوسيه سييرا أبعد اللاعب من حساباته ورفع اسمه في قائمة المبعدين خلال فترة الانتقالات الشتوية، فيما ارتأت إدارة المهندس حاتم باعشن تجديد عقد اللاعب قبل إعارته لأحد الأندية الراغبة في خدماته.
إلى ذلك يعاني التشيلي سييرا من نقص كبير في صفوف الفريق قبل مواجهة الطائي الجمعة المقبل ضمن كأس خادم الحرمين الشريفين، إذ تأكد غياب خالد السميري عقب تعرضه للإصابة خلال المباراة الودية أمام جدة أمس الأول، لينضم لفهد المولد وبدر النخلي والتونسي أحمد العكايشي والمصري محمود عبدالمنعم.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج