وجه الموسيقار والنجم السابق للمنتخب السعودي ونادي النصر فهد الهريفي نصيحته للاعبين السعوديين بتقييم أنفسهم وعدم المبالغة في المطالبات المالية كون جميع قطاعات البلد تمر بأزمة إقتصادية.
وقال الهريفي: “اللاعب جزء من الأزمة المالية والاقتصادية في البلد يجب على اللاعب السعودي تقييم نفسه ومعرفة كم يستحق فعلاً وعدم المبالغة في المطالب كون ان الأندية لا ترغب في الاستقطاب بمبالغ طائلة محلياً وحتى خارجياً”.
واستغرب من قرار إدارة العين الاماراتي بمفاوضاتها لمهاجم الهلال ناصر الشمراني وقال: “نادي العين بالرغم من القدرة المالية ووجود الكاش لديهم كأندية في الامارات الا أن نادي العين بأسمه وتاريخه يفاوض ناصر الشمراني أستغرب هذا القرار بصراحة لاعب لم يلعب اساسي منذ وسمين لاعب ثقيل الحركة زائد الوزن ولا أرغب في التطرق لسلوكياته واخلاقه في الملعب ولكن نادي العين دائماً ماكان يحضر لاعبين عالميين”.وفق “أخبار 24”.
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