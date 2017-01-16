صدرت المحكمة الإدارية العليا بمصر اليوم “الإثنين” حكماً نهائياً، يقضي ببطلان الاتفاقية الموقعة بين السعودية ومصر، والتي تقضي بتسليم جزيرتي “تيران” و”صنافير” إلى المملكة.
ورفضت المحكمة طعن الحكومة المصرية على حكم سابق أصدرته محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين، وقضت بتأييد الحكم.
وكانت المملكة ومصر وقعتا في إبريل 2016 اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بينهما، على هامش زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لمصر، وتضمنت الاتفاقية نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.وفق “أخبار 24”.
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